12 учителей Удмуртии получат по 200 тыс рублей за успехи в работе

Еще 25 педагогам выплатят по 50 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали учителей, которым выплатят по 200 тыс. рублей за достижения в педагогической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На региональный конкурс по выявлению лучших учителей поступило 145 заявок. Экспертная комиссия отобрала 12 победителей. В их числе оказались: учитель по физической культуре Вавожской школы, учитель истории, обществознания и краеведения Ижевского естественно-гуманитарного лицея «Школа-30», учитель начальных классов школы №18 Воткинска, учитель математики и информатики гимназии №14 Глазова, учитель начальных классов Первомайской школы имени Героя Советского Союза Александра Сабурова Завьяловского района, учитель начальных классов гимназии №14 Глазова, учитель химии Июльской школы Воткинского района, учитель истории, обществознания, экономики и права Кезской школы №1, учитель географии школы №1 имени Петра Чайковского в Воткинске, учитель начальных классов Сюрногуртской школы Дебесского района, учитель истории Физико-математического лицея Глазова, учитель начальных классов Селтинской школы.

Денежные поощрения педагогам выплатят из федерального бюджета.

Помимо этого, на региональном уровне определили еще 25 победителей. Им выплатят по 50 тыс. рублей. Такую же премию вручат еще 25 жителям Удмуртии, набравшим высокие баллы в конкурсе на денежное поощрение работников образования.

По мнению жюри, самыми активными в этом году стали педагоги Ижевска, Сарапула и Глазова. 6 районов Удмуртии на конкурс не заявились.