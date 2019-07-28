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Удмуртия выиграла конкурсы на получение субсидий по нацпроекту «Образование»

10:41, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Удмуртия выиграла конкурсы на получение субсидий по нацпроекту «Образование»
10:41, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#школы\n#субсидии
Фото: пресс-служба Минобрнауки УР
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Проекты реализуют с 2020 по 2024 годы.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика подала заявки на участие в девяти конкурсах на получение федеральных субсидий на реализацию региональных проектов в рамках нацпроекта «Образование». Как сообщила пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии, все девять конкурсов были выиграны.

 

Полученные субсидии позволят развить региональные проекты, такие как «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» и «Учитель будущего». Реализация проектов будет проходить в республике с 2020 по 2024 годы.

Например, уже с 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сельской местности Удмуртии начнут работу «Точки роста», проект нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами.

В центре «Точки роста» будет осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

На базе центров планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия.

Работа «Точек роста» будет выстроена следующим образом: в первой половине дня на их базе предполагаются уроки по трем обозначенным предметам, а после ребят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги. Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра позволит детям и подросткам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях.

157 таких центров появятся в Удмуртии до 2022 года.

10:41, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
338
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#школы\n#субсидии

 

 

 


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