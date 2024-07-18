Удмуртию и другие регионы России начнут штрафовать за срывы сроков строительства школ

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию и другие регионы России могут оштрафовать за срыв сроков строительства и капремонта школ. В этом случае субсидирование программы будет снижаться на 20% ежегодно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Единую Россию».

Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, в этом году риски незавершения строительства наблюдаются в 30 регионах. Больше всего проблемных объектов в Дагестане, Забайкальском крае, Кировской и Новосибирской областях.

Напомним, сейчас в Удмуртии строится четыре школы, среди которых – школа в Пычанках, в микрорайоне «Строитель», в Шаркане и в Хохряках.