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Удмуртию и другие регионы России начнут штрафовать за срывы сроков строительства школ

14:00, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртию и другие регионы России начнут штрафовать за срывы сроков строительства школ
14:00, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#штрафы\n#Единая Россия\n#школы
Фото: Константин Русинов
192
0

В случае не сдачи объекта в срок субсидирование программы из федерального бюджета будет снижаться на 20% ежегодно.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию и другие регионы России могут оштрафовать за срыв сроков строительства и капремонта школ. В этом случае субсидирование программы будет снижаться на 20% ежегодно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Единую Россию».

Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, в этом году риски незавершения строительства наблюдаются в 30 регионах. Больше всего проблемных объектов в Дагестане, Забайкальском крае, Кировской и Новосибирской областях.

Напомним, сейчас в Удмуртии строится четыре школы, среди которых – школа в Пычанках, в микрорайоне «Строитель», в Шаркане и в Хохряках

14:00, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
192
0
#штрафы\n#Единая Россия\n#школы