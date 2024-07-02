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Глазовскую школу готовят к открытию технопарка

09:40, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глазовскую школу готовят к открытию технопарка
09:40, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Глазов\n#технопарк\n#школы
Фото: Сергей Коновалов
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Уже закуплены фрезерные станки, интерактивные панели.

Глазов. Удмуртия. В глазовской школе №11 идут работы по созданию технопарка «Кванториум». Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

На данный момент в здании снята штукатурка, проведена проводка, скоро планируется отделка стен и установка навесного потолка.

Для технопарка уже закуплены 3D-принтеры, фрезерные станки, интерактивные панели, лабораторные комплексы и другое оборудование. Педагоги повысили свою квалификацию для преподавания в «Кванториуме».

09:40, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#Глазов\n#технопарк\n#школы