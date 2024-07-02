Глазовскую школу готовят к открытию технопарка

Глазов. Удмуртия. В глазовской школе №11 идут работы по созданию технопарка «Кванториум». Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

На данный момент в здании снята штукатурка, проведена проводка, скоро планируется отделка стен и установка навесного потолка.

Для технопарка уже закуплены 3D-принтеры, фрезерные станки, интерактивные панели, лабораторные комплексы и другое оборудование. Педагоги повысили свою квалификацию для преподавания в «Кванториуме».