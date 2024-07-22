Новые камеры установили в ижевских школах №72 и №69

Ижевск. Удмуртия. В школах №72 и №69 в Ижевске улучшили систему видеонаблюдения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

В школе №72 установили 14 новых IP-камер, в результате их количество увеличилось до 30. Помимо этого, для учреждения купили новый видеорегистратор, жесткий диск и монитор.

А в рамках программы «Пешеходный Ижевск» в обход здания прокладывают тротуар. Благодаря нему получится закрыть периметр образовательного учреждения от прохода посторонних.

Ещё 16 новых камер установили в школе №69. Также в серверную купили монитор и обновили видеорегистратор.

Отмечается, что всё оборудование закупили на средства Реестра наказов избирателей депутатам Гордумы Ижевска.