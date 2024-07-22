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Новые камеры установили в ижевских школах №72 и №69

17:00, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новые камеры установили в ижевских школах №72 и №69
17:00, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#камеры\n#безопасносность
Фото: vk.com/faritgubaew
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На это выделили деньги из Реестра наказов избирателей депутатам Гордумы Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В школах №72 и №69 в Ижевске улучшили систему видеонаблюдения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев. 

В школе №72 установили 14 новых IP-камер, в результате их количество увеличилось до 30. Помимо этого, для учреждения купили новый видеорегистратор, жесткий диск и монитор. 

А в рамках программы «Пешеходный Ижевск» в обход здания прокладывают тротуар. Благодаря нему получится закрыть периметр образовательного учреждения от прохода посторонних. 

Ещё 16 новых камер установили в школе №69. Также в серверную купили монитор и обновили видеорегистратор. 

Отмечается, что всё оборудование закупили на средства Реестра наказов избирателей депутатам Гордумы Ижевска. 

17:00, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
8
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#камеры\n#безопасносность