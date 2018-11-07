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Вопросы кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса России обсудили в Ижевске

17:30, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
17:30, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#образование\n#промышленность\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОПК
Фото: пресс-служба ИжГТУ
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Всероссийское совещание прошло в стенах ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло XI Всероссийское совещание «Развитие кадрового потенциала ОПК: федеральные программы и региональная кластерная политика». Представители предприятий и ведущих вузов России в области оборонно-промышленного комплекса собрались на конференцию в стенах ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в среду, 7 ноября.

Всероссийское совещание проходит в ИжГТУ уже 11-й год подряд. Ректор вуза Валерий Грахов выразил уверенность, что практика регулярного общения себя оправдывает: «Необходим живой контакт, взаимодействие между вузами и предприятиями, а также - обмен опытом такого партнёрства».

Солидарен с коллегой был и ректор Балтийского гостехуниверситета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова Константин Иванов. «Важно, что конференция проходит регулярно. Все происходящие процессы в системе современного образования в сфере ОПК требуют контроля со стороны предприятий и вузов. Образование по идее своей всегда должно быть опережающим, концентрировать новые идеи. С другой стороны, надо выдержать баланс между идеями и чёткими потребностями предприятий», - резюмировал Иванов.

Начальник ФГУП «ГВСУ №8» Вадим Выгулярный подчеркнул, что из 90 лет работы возглавляемого им предприятия 45 лет прошли в тесном взаимодействии с ИжГТУ. За эти годы себя реализовали 1500 выпускников вуза, создав основной костяк предприятия. В Институте строительства и архитектуры имени В. А. Шумилова ИжГТУ выделены 13 целевых мест, ежегодно в Стройуправлении выделяют 150 рабочих мест для студентов-практикантов.

Успешной реализацией учебных программ по востребованным направлениям подготовки студентов для предприятий поделились представители «Концерна «Калашников» и Ижевского радиозавода. О своём опыте конструктивного взаимодействия со стейкхолдерами ОПК также поделились представители Тульского и Челябинского университетов.

Не обошлось и без обсуждения проблем при подготовке кадров для отрасли. Среди них - финансирование проектов, происходящее в конце года, что ставит в неудобное положения вузы в плане организации закупок оборудования, невозможность получения вузом лицензии на хранение боевого оружия и патронов к нему на профильных кафедрах, что уменьшает качество подготовки студентов на стрелково-пушечных кафедрах, старение вузовских кадров и «переманивание» высококвалифицированных кадров университетов на предприятия.

Участники совещания решили внести озвученные проблемы в итоговую резолюцию конференции, которая продлится в Ижевске до 9 ноября.

17:30, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
252
0
#образование\n#промышленность\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОПК

 

 

 


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