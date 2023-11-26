Глава Удмуртии и руководитель холдинга «Русклимат» подписали соглашение о подготовке кадров

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко подписали соглашение о подготовке кадров на предприятия. О мероприятии проинформировала пресс-служба главы и правительства региона.

Подписанное соглашение позволит адресно обучать будущих специалистов для новых производств, прежде всего, в области теплотехники и климатического оборудования. Среди мер поддержки со стороны холдинга – выделение именных стипендий студентам технического вуза.

«Сотрудничество, направленное на поддержку бизнес-инициатив школьников и студентов, также важно, как открытие новых предприятий в республике, особенно в Год молодёжи. В будущем они будут реализовывать свои более масштабные проекты, а для нас это – дополнительные рабочие места и налоги. Большая благодарность Михаилу Валерьевичу, надежному партнеру, что наша совместная работа выходит за рамки бизнеса и распространяется на поддержку ребят. Мы серьёзно конкурируем за нашу молодёжь с Москвой, Татарстаном и Уралом. Поэтому фактически под заказ начинаем готовить специалистов в профессиональных учебных заведениях с использованием ресурсов вузов. Это повысит статус и интерес к обучению и работе в Удмуртии, создаст лояльное отношение студентов к предприятиям. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение по реализации инвестиционного проекта промышленного технопарка «ИКСЭл-Сарапул» и приступили к его реализации, и в скором времени туда потребуются высококвалифицированные специалисты», – отметил Александр Бречалов.

В ходе делового визита Михаил Тимошенко осмотрел новую современную лабораторию ИжГТУ и ознакомился с презентациями уникальных студенческих проектов в лаборатории микроклимата Института энергетики вуза.

В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова обучаются около 11 тысяч студентов по программам среднего профессионального и высшего образования. Будущие инженеры занимаются в современных лабораториях и мастерских, знакомятся с конструкцией оружия отечественного производства от исторических и до самых современных образцов, а также участвуют в научных разработках. В последнее время в университете большое внимание уделяется подготовке востребованных на рынке труда специалистов в области БПЛА, робототехники, тепловой техники и энергетики. После обучения выпускники успешно работают на ведущих предприятиях республики, в том числе оборонно-промышленного комплекса, IT-компаниях.