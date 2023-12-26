Команды ИжГТУ по волейболу проведут открытую тренировку для всех желающих

Ижевск. Удмуртия. Открытая тренировка команд ИжГТУ по волейболу пройдёт 26 декабря в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В тренировки смогут принять участие все желающие. Среди специальных гостей мероприятия: ветераны СВО в составе команды «Дом Друзей» и победитель кубка по волейболу сидя «Защитника отечества», проводившийся в Башкирии.

Тренировка с мужской и женской командами — «ИжГТУ-Динамо» и «Италмас-ИжГТУ» — состоится 26 декабря в 17:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Созвездие» по адресу в Ижевске: проспект Калашникова, 13.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 12+