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Команды ИжГТУ по волейболу проведут открытую тренировку для всех желающих

12:52, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Команды ИжГТУ по волейболу проведут открытую тренировку для всех желающих
12:52, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
46
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#волейбол\n#ИжГТУ\n#СВО\n#Ижевск
Фото: unsplash.com (Мигель Тейрлинк)
46
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Мероприятие состоится 26 декабря в ФОК «Созвездие». 

Ижевск. Удмуртия. Открытая тренировка команд ИжГТУ по волейболу пройдёт 26 декабря в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В тренировки смогут принять участие все желающие. Среди специальных гостей мероприятия: ветераны СВО в составе команды «Дом Друзей» и победитель кубка по волейболу сидя «Защитника отечества», проводившийся в Башкирии.

Тренировка с мужской и женской командами — «ИжГТУ-Динамо» и «Италмас-ИжГТУ» — состоится 26 декабря в 17:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Созвездие» по адресу в Ижевске: проспект Калашникова, 13.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 12+

12:52, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
46
0
#волейбол\n#ИжГТУ\n#СВО\n#Ижевск