Вузы Удмуртии создадут программу по привлечению иностранных студентов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут программу для привлечения иностранных студентов в республиканские вузы. Об этом сообщает пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

В ИжГТУ прошло совещание с представителями вузов Удмуртии и специалистами из разных республиканских министерств. Эксперты обсудили способы увеличения привлекательности региона для абитуриентов из других стран.

По итогам совещания было принято решение о разработке вузами региональной дорожной карты, где будут представлены основные мероприятия, направленные на увеличение численности иностранных студентов.

«Совместная программа вузов Удмуртии объединит усилия и позволит координировать работу в рамках республиканских программ», — отметил и.о. ректора ИжГТУ Александр Губерт.