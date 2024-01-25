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Вузы Удмуртии создадут программу по привлечению иностранных студентов

10:54, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Вузы Удмуртии создадут программу по привлечению иностранных студентов
10:54, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
118
0
#ИжГТУ\n#иностранцы
Фото: ИА «Сусанин»
118
0

Представителями университетов было принято решение разработки региональной дорожной карты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут программу для привлечения иностранных студентов в республиканские вузы. Об этом сообщает пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

В ИжГТУ прошло совещание с представителями вузов Удмуртии и специалистами из разных республиканских министерств. Эксперты обсудили способы увеличения привлекательности региона для абитуриентов из других стран.

По итогам совещания было принято решение о разработке вузами региональной дорожной карты, где будут представлены основные мероприятия, направленные на увеличение численности иностранных студентов.

«Совместная программа вузов Удмуртии объединит усилия и позволит координировать работу в рамках республиканских программ», — отметил и.о. ректора ИжГТУ Александр Губерт.

10:54, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
118
0
#ИжГТУ\n#иностранцы