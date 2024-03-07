Оборот IT-компаний Удмуртии за 2023 год вырос более чем на 31%

Ижевск. Удмуртия. Министр цифрового развития России Максут Шадаев посетил Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Во время встречи Минцифры Удмуртии Михаил Фоминов презентовал Максуту Шадаеву достижения региона в области информации и связи. Также обсудили вопросы цифровизации региона и рост популярности электронных услуг.

После рабочей встречи Максут Шадаев встретился с представителями IT-бизнеса Удмуртии. Мероприятие посетило более 70 человек.

«Здесь безусловно федеральные меры поддержки и региональные льготы — в совокупности всё работает. И я, честно говоря, немного позавидовал, что ИТ-отрасль такая «сбитая». Видно, что ИТ-отрасль общается, есть региональная ассоциация, есть куча мероприятий», — высказался министр цифрового развития России.

Кроме того, Александр Бречалов поделился статистикой, что за 2023 год оборот IT-компаний Удмуртии вырос на 31,4% и составил около 27 млрд рублей.

В конце визита в столицу республики Максут Шадаев посетил студентов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Студенты рассказали ему о программе для автоматического распознавания наличия средств индивидуальной защиты.

Кроме того, они презентовали интеграционную цифровую платформу интеллектуального управления лечебно-диагностической деятельностью и веб-платформу для инди-разработчиков игр.