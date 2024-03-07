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Оборот IT-компаний Удмуртии за 2023 год вырос более чем на 31%

14:16, 07 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Оборот IT-компаний Удмуртии за 2023 год вырос более чем на 31%
14:16, 07 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#IT-технологии\n#цифровизация\n#Удмуртия\n#ИжГТУ
Фото: unsplash.com (Christina @ wocintechchat.com)
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Общая сумма составила около 27 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Министр цифрового развития России Максут Шадаев посетил Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Во время встречи Минцифры Удмуртии Михаил Фоминов презентовал Максуту Шадаеву достижения региона в области информации и связи. Также обсудили вопросы цифровизации региона и рост популярности электронных услуг.

После рабочей встречи Максут Шадаев встретился с представителями IT-бизнеса Удмуртии. Мероприятие посетило более 70 человек.

«Здесь безусловно федеральные меры поддержки и региональные льготы — в совокупности всё работает. И я, честно говоря, немного позавидовал, что ИТ-отрасль такая «сбитая». Видно, что ИТ-отрасль общается, есть региональная ассоциация, есть куча мероприятий», — высказался министр цифрового развития России.

Кроме того, Александр Бречалов поделился статистикой, что за 2023 год оборот IT-компаний Удмуртии вырос на 31,4% и составил около 27 млрд рублей.

В конце визита в столицу республики Максут Шадаев посетил студентов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Студенты рассказали ему о программе для автоматического распознавания наличия средств индивидуальной защиты.

Кроме того, они презентовали интеграционную цифровую платформу интеллектуального управления лечебно-диагностической деятельностью и веб-платформу для инди-разработчиков игр. 

14:16, 07 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
20
0
#IT-технологии\n#цифровизация\n#Удмуртия\n#ИжГТУ