ИжГТУ оказался одним из российских вузов-лидеров цифровой экономики

Ижевск. Удмуртия. ИжГТУ имени М. Т. Калашникова попал в рейтинг российских вузов цифровой экономики. Об этом сообщается на сайте вуза.

Рейтинг составила автономная некоммерческая организация АНО «Цифровая экономика» вместе с Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий и Минцифры России. Специалисты изучили работу 304 головных вузов и рассмотрели 63 направления подготовки и специальности, связанные с ИТ-кадрами.

Эксперты оценивали высшие учебные заведения исходя из статистики по подготовке ИТ-кадров, а также они опросили 90 представителей ведущих технологических компаний. В результате респонденты упомянули 157 учебных заведений из 56 субъектов России.

Рейтинг разделили на две группы: вузы Москвы и Санкт-Петербурга и высшие учебные заведения остальных регионов России. В список лучших региональных вузов вошли 30 университетов. На первом месте оказался Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина.

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова занял 18 строчку рейтинга. Вуз обогнал Дальневосточный федеральный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского и другие.