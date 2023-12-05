Ижевские шахматисты одержали победу на Всероссийском фестивале студенческого спорта

Ставрополь. Ставропольский край. Сборная вузов Удмуртии приняла участие во Всероссийском фестивале студенческого спорта в Ставрополе. Лучшего результата удалось добиться студентам ИжГТУ, одержавшим победу в состязаниях по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского государственного технического университета.

В XIII Всероссийском фестивале студенческого спорта приняли участие делегации от 24 регионов России, в том числе от Удмуртской Республики. Студенты состязались в дзюдо, мини-футболе, лёгкой атлетике, настольном теннисе, баскетболе 3х3, киберспортивных дисциплинах, многоборье ГТО и шахматах.

Лучшие результаты студенты Удмуртии показали в игре в баскетбол 3х3, заняв третье место, а также в шахматах — первое место. В интеллектуальных состязаниях отличилась команда студентов ИжГТУ.