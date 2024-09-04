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В Русском драматическом театре Ижевска открыли малую сцену

10:40, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Русском драматическом театре Ижевска открыли малую сцену
10:40, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
79
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Русский драматический театр\n#спектакль\n#дети\n#СВО
Фото: пресс-служба Русского драматического театра
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На ней будут ставить спектакли для детей и подростков.

Ижевск. Удмуртия. На малой сцене Русского драматического театра прошли первые спектакли. Об этом сообщает пресс-служба театра. 

Первые зрители побывали в новом пространстве 3 сентября. Для детей из разных районов Удмуртии и семей участников СВО драмтеатр создал проект «В театре вместе» (0+). В рамках него перед представлением для ребят провели игровой квест «Пошагаем-поиграем». В игровой форме дети продемонстрировали свои актерские способности, память, сообразительность, а также создали свою афишу для новой сцены. 

После таких активностей юные зрители оказались на премьере спектакля «Один дома» (6+). Постановку, рассказывающую о правилах осторожного поведения дома, поставила заслуженная артистка Удмуртии Елена Мишина. В спектакле рассказывается, как вести себя без родителей, чем опасны детские шалости и как уберечь свой дом от пожара и потопа. 

В день открытия малой сцены актёры провели квест и сыграли спектакль три раза. Все показы прошли на благотворительной основе. 

Планируется, что малая сцена станет центром притяжения для молодой аудитории, так как здесь будут ставить спектакли для детей и подростков.

«Театр готов разговаривать с подростками и через классические тексты, и языком современных авторов, выстраивать этот разговор доверительно и честно. Надеемся, что молодые зрители почувствуют, что это именно их театр, что им здесь комфортно и интересно», — комментирует пресс-служба Русского драматического театра.  

10:40, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Русский драматический театр\n#спектакль\n#дети\n#СВО