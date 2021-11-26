В Ижевске завершается выставка работ художника Александра Ложкина

Посетить экспозицию можно в Музее искусств до 28 ноября включительно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается выставка работ народного художника Удмуртии Александра Ложкина. Посетить экспозицию можно в Музее искусств до 28 ноября включительно.

Выставка приурочена к 85-летию мастера пейзажной живописи. 22 октября 2021 года, в рамках проекта «Круглая дата», состоялась творческая встреча с Александром Ложкиным.

В это вечер в музее собрались верные почитатели таланта художника, близкие друзья и коллеги — художники Виталий Окунь, Геннадий Семёнов, Алексей Плотников, Александр Власов, председатель Союза художников Удмуртии Константин Резницкий.

Директор Музея искусств Вера Вахрушева отметила значительный вклад Александра Ложкина в формирование национальной пейзажной школы в республике, а также поделилась с гостями впечатлениями о своей любимой работе на выставке «Апрель. Пора подснежников».