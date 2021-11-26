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В Ижевске завершается выставка работ художника Александра Ложкина

16:25, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Ижевске завершается выставка работ художника Александра Ложкина
16:25, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#музей\n#художники
Фото: ИА "Сусанин"
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Посетить экспозицию можно в Музее искусств до 28 ноября включительно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается выставка работ народного художника Удмуртии Александра Ложкина. Посетить экспозицию можно в Музее искусств до 28 ноября включительно.

Выставка приурочена к 85-летию мастера пейзажной живописи. 22 октября 2021 года, в рамках проекта «Круглая дата», состоялась творческая встреча с Александром Ложкиным.

В это вечер в музее собрались верные почитатели таланта художника, близкие друзья и коллеги — художники Виталий Окунь, Геннадий Семёнов, Алексей Плотников, Александр Власов, председатель Союза художников Удмуртии Константин Резницкий.

Директор Музея искусств Вера Вахрушева отметила значительный вклад Александра Ложкина в формирование национальной пейзажной школы в республике, а также поделилась с гостями впечатлениями о своей любимой работе на выставке «Апрель. Пора подснежников».

16:25, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
1160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музей\n#художники
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