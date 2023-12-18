Ледовый фестиваль ангелов и архангелов пройдёт в Ижевске тринадцатый раз

Ижевск. Удмуртия. XIII Ледовый фестиваль ангелов и архангелов (0+) пройдёт в Ижевске на Крещение. Как сообщили организаторы мероприятия в соцсетях, он состоится с 7 по 19 января 2024 года на нескольких площадках города.

Всего избрали три площадки: площадь у Михайловского собора, парк современного искусства у родника имени Дмитрия Пригова, пространство у родника имени Энвиля Касимова на улице Кирова.

Для того, чтобы принять участие необходимо заполнить заявку и добавить эскизы работ по ссылке.

На команду скульпторов выделяется по 2-4 кубометров льда. По согласованным эскизам мастера соберут изо льда скульптурный объём. 8-18 января команда создаёт скульптуру из набранного объема льда.

Для иногородних участников оплачивается проезд, проживание и питание в течении пяти дней.

«Ледовый фестиваль ангелов и архангелов посвящён православному празднику Крещения. Это время, когда вся вода на земле обновляется и считается целительной. Существует традиция в этот день обливаться, купаться в проруби, набирать и пить святую воду из родников», — напомнили организаторы фестиваля.

Также вопросы по заполнению заявки можно отправить на e-mail: tvdacha18@gmail.com