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До конца недели в Ижевске работает бесплатная выставка о блокаде Ленинграда

12:18, 28 января, 2020
Дмитрий Стрелков
До конца недели в Ижевске работает бесплатная выставка о блокаде Ленинграда
12:18, 28 января, 2020
Дмитрий Стрелков
35
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#культура\n#Ижевск\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#блокада\n#Ленинград
Фото: пресс-служба Минкультуры УР
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Также здесь проводят лекции об искусстве осаждённого города.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств (УРМИИ) открылся цикл занятий «Искусство осаждённого Ленинграда» и выставка «900 дней». Как сообщила пресс-служба регионального Минкультуры, они проходят в рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы в 2020 году.

В экспозицию вошли графические работы известных советских художников из коллекции УРМИИ, выполненные в блокадном Ленинграде. Это ксилографии Павла Шиллинговского, уникальная графика Анны Остроумовой-Лебедевой и литографии Алексея Пахомова, одна из которых — работа «За водой» из серии «Блокада» — стала своеобразным символом осаждённого Ленинграда.

В день открытия, 27 января, в музее проходила всероссийская акция «Блокадный хлеб». В рамках цикла занятий провели первую лекцию об искусстве блокадного Ленинграда. Также в этот день для всех желающих были проведены бесплатные экскурсии по выставке и мастер-классы по изготовлению броши «Ленинградская ласточка».

Мероприятия в рамках цикла занятий «Искусство осаждённого Ленинграда» продолжатся с 28 января по 2 февраля 2020 года. Для организованных групп проведут экскурсию по выставке и мастер-класс по изготовлению броши или открытки. Длительность занятия: 40 – 60 минут, необходима предварительная запись по телефону 43-17-85.

29 января, 31 января и 2 февраля в 16:00 — бесплатные лекции об искусстве блокадного Ленинграда.

Сроки работы выставки «900 дней»: 27 января — 2 февраля. Вход на выставку бесплатный. Стоимость мастер-класса «Ленинградская ласточка» с 28 января по 2 февраля — 100 рублей с человека.

Возрастное ограничение: 0+

12:18, 28 января, 2020
Дмитрий Стрелков
35
0
#культура\n#Ижевск\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#блокада\n#Ленинград

 

 

 


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