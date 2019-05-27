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Национальный праздник «Гербер» пройдет 29 июня в Игринском районе Удмуртии

17:25, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
17:25, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
204
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#Ижевск\n#Игра\n#Гербер\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздник
Фото: susanin.news
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Фестиваль приурочен к окончанию весенне-полевых работ.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный праздник «Гербер» пройдёт в деревне Малые Мазьги Игринского района Удмуртии в субботу, 29 июня. Этот праздник символизирует день окончания весенне-полевых работ.

Напомним, концепцию проведения праздника в этом году определяет традиционный для удмуртского фольклора образ колеса прялки, который символизирует вечность, течение жизни и обновление.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Дома дружбы народов, участниками праздника станут делегации из районов Удмуртии, а также гости из регионов с компактным проживанием удмуртов — Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Пермского края, Кировской и Свердловской областей. Также посетят праздник представители удмуртских национально-культурных объединений.

В программе праздника: традиционный ритуал освящения каши жрецами, выступление удмуртских профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и молодежная музыкально-танцевальная площадка. Главными объектами внимания станут площадки «Чебер Гербер» и «Ки валтӥсь». На первой пройдёт показ стилизованных удмуртских костюмов, а на второй главы районов Удмуртии и их команды будут соревноваться в мастерстве плетения кос.

В прошлом году «Гербер», который проходил на территории Увинского района, посетили почти 10 000 человек. Тогда символом праздника стал цветок Герберсяська, «гвоздика луговая».

17:25, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
204
0
#Ижевск\n#Игра\n#Гербер\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздник
МирТесен

 

 

 


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