Символом предстоящего «Гербера» в Удмуртии станет прялка

Праздник пройдет 29 июня в Игринском районе.

Игра. Удмуртия. Символом предстоящего национального праздника «Гербер» в Удмуртии станет прялка. Образ колеса символизирует вечность, течение жизни и обновление, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.

Помимо прялки в тематику праздника включат игринские воршуды и остальные, которые прибудут на мероприятие.

Артситы и ведущие праздника появятся в костюмах, которые отражают ремесленные традиции Игринского района.

Праздник пройдет 29 июня в Игринском районе вблизи деревни Малые Мазьги.

Ранее министр нацполитики Удмуртии Лариса Буранова рассказала, что «Гербер» нуждается в перезагрузке.