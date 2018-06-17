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Почти 10 тыс человек посетили фестиваль Гербер в Удмуртии

21:05, 17 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
21:05, 17 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Ува\n#Гербер\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники
Фото: ИА «Сусанин»
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Каждый район республики привёз крупу для обрядовой каши.

Ува. Удмуртия. Традиционный национальный удмуртский праздник Гербер прошёл в деревне Пекшур Увинского района Удмуртской Республики в субботу, 16 июня. Праздник символизирует собой окончание весенних полевых работ.
Символом Гербера - 2018 стал цветок Герберсяська, «гвоздика луговая». Отметим, что национальный праздник отмечался до Октябрьский революции после окончания весеннего сева. С 1992 года стал общереспубликанским. Ежегодно торжества Гербера принимает у себя поочерёдно один из райнов Удмуртии. В 2018 году честь выпала Увинскому району.
«Увинский район - самый большой по площади в Удмуртской Республике и второй по численности населения среди сельских районов с сильной промышленностью и сельским хозяйством, в котором живут трудолюбивые и гостеприимные люди», - сказал в приветствии глава района Владимир Головин.
Главная сцена фестиваля расположилась у подножия холма на краю деревни. На склоне установили деревянные скамьи на 1000 посадочных мест. Вокруг сцены установили полотнища с изображением тотемных животных основных родов Увинского района: Тукля, Жикья, Чунча, Пельга, Можга, Зумья, Вамья.
Вверху холма и вниз по склону расположились палатки районных центров декоративно-прикладного искусства и ремёсел. У подножия холма поместили подворья - каждое тематически украсили, отведя той или иной организации-гостю. Рядом находилась и малая сцена для концертной программы.
«Сегодня мы будем чествовать тружеников села, которые знают настоящую цену крестьянского труда. На нас с вами сегодня лежит огромная ответственность - ведь чем веселей пройдёт праздник, тем богаче будет урожай. Давайте же постараемся отметить его шумно и ярко!», - сказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
После приветствий представители руководства региона вручили благодарности и премии победителям республиканских соревнований в сельско-хозяйственном деле. Алнашский и Вавожский районы стали победителями конкурса среди муниципальных образований по подготовке сельскохозяйственных организаций к весенне-полевым работам.
Главное угощение праздника - обрядовая каша. Символично, что в общий «котёл» высыпали крупу, привезённую делегатами всех районов Удмуртии, а также объединениями удмуртов, проживающими за пределами республики. Отметим, что на кашу Гербера ушло 200 кг крупы.
По сообщению пресс-службы главы и правительства Удмуртии, всего на площадке Гербера побывало 10 тыс. человек. В 2019 году национальный праздник пройдёт в Игринском районе. Его глава получил на фестивале своеобразную «эстафету» - символ торжества - статуэтку бога Кылдысина.
21:05, 17 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
686
0
#Ижевск\n#Ува\n#Гербер\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники

 

 

 


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