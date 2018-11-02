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Творческая встреча с пермским художником Александром Грековым пройдёт в Ижевске 3 ноября

15:00, 02 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
15:00, 02 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
462
0
#Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия\n#художники
462
0

Художник встретится с гостями выставки «Трагедия в углу» в жилом комплексе «Колизей».

Ижевск. Удмуртия. Творческая встреча с пермским художником Александром Грековым пройдёт в Ижевске в субботу, 3 ноября. Встреча пройдёт в рамках выставки «Трагедия в углу», которая разместилась в ЖК «Колизей».

Александр Греков - один из художников, чьи работы представлены на этой выставке. Творческую встречу посвятят тому, как распад СССР и становление нового государства повлияли на его творчество.

Александр Греков родился в Молдавской ССР, но корни у него уральские. Как и многие художники «Трагедии в углу» часть детства он прожил в СССР, часть пришлась на распад Союза и становление нового государства. На экспозиции представлены его работы, посвящённые постиндустриальному пространству. О городах, построенных вокруг производства, где люди оказались брошенными.

Греков расскажет, как государственные метаморфозы повлияли на самого художника и его творчество. Гостю можно будет задать вопросы.

Творческая встреча начнётся в 18:00. Место проведения: ЖК «Колизей», улица Максима Горького, 150 (вход со стороны улицы Максима Горького).

Выставка «Трагедия в углу» работает в ЖК «Колизей» все дни, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00. Вход на выставку бесплатный. Дополнительная информация в группе «ВКонтакте».

 

Выставка «Трагедия в углу» проходит в Ижевске на площадке ЖК «Колизей» при поддержке компании КОМОС СТРОЙ. «Колизей» уже стал новой доминантой центра Ижевска, являясь уникальным помещением с художественным контекстом. Таким образом, жилой комплекс, отвечая актуальным требованиям дизайна в контексте городского пространства, стал центром современного искусства в Удмуртии на время проведения выставки федерального масштаба.

 

 

15:00, 02 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
462
0
#Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия\n#художники

 

 

 


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