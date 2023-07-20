Завьялово. Удмуртия. Команда Удмуртского государственного аграрного университета приняла участие в выставке «AgroPRO-2023». Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Межрегиональный агропромышленный фестиваль прошел 15 июля в поселке Первомайский.

«Сельскохозяйственная выставка — это большая возможность показать продукцию, которую производит наш университет, потому что у нас есть, чем гордиться и чему научить», — рассказал ректор УдГАУ Андрей Брацихин.

На своей площадке команда университета угощала всех лимонадом и сыром собственного производства, знакомила с техническими изобретениями студентов и демонстрировала саженцы, выращенные в питомниках УдГАУ. Экспозиция вуза была выдержана в формате родного села, а фотозона выглядела как тихий уютный уголок в деревне, в котором происходит что-то доброе и сказочное. Особым успехом это место пользовалось у родителей с детьми.

Ректор УдГАУ Андрей Брацихин заметил, что участие в выставке дало возможность встретиться с выпускниками университета, которые работают во всех отраслях АПК.

«А ещё — это ощущение значимости и вовлеченности нашего университета в большое и важное для страны дело. Мы готовим кадры, разрабатываем новые технологии, которые являются важными для развития отрасли», — заявил Андрей Брацихин.

Он отметил, что сейчас сельское хозяйство и АПК развиваются неимоверными темпами. В России появляются новые высокотехнологичные производства, где процессы автоматизированы, поэтому выпускникам университетов нужно иметь значимые для профессии цифровые компетенции.

Андрей Брацихин рассказал, что коллектив УдГАУ сейчас как раз работает над формированием структуры и содержанием образовательных программ, а также вместе с надёжными партнёрами создаёт совместные лаборатории и открывает специализированные аудитории, чтобы студенты получали полезные профессиональные навыки. Благодаря освоенным во время учебы умениям они будут востребованы на рынке труда.

Отмечается, что выпускники УдГАУ могут выбирать будущее место работы, ориентируясь на высокую социальную поддержку со стороны предприятий. Работникам предоставляют служебное жилье, транспорт и компенсируют расходы на проезд, питание и отдых. Помимо этого, они могут получить господдержку от Минсельхоза Удмуртии.