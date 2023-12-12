97% опрошенных посетителей выставки «Россия» испытали гордость за достижения регионов

Москва. Большинство опрошенных посетителей выставки-форума «Россия» (0+) заявили, что гордятся представленными регионами достижениями. Об этом сообщает Экспертный институт социальных исследований.

12 декабря на втором этаже 75-го павильона ВДНХ открыли студию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). На мероприятии эксперты опубликовали данные исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Специалисты собрали социологические данные по восприятию выставки посетителями. Выяснилось, что при посещении этого мероприятия люди чаще всего испытывают гордость, радость, удивление, восторг и интерес. Для 93% респондентов выставка вселила уверенность и веру в будущее.

Участники опроса заявили, что это пространство показывает позиции России в технологическом развитии и вселяет уверенность в том, что страна движется в правильном направлении.

«Выставка — возможность для каждого посмотреть на себя и страну со стороны, в онлайн-режиме увидеть наличествующие результаты развития. Уверенность и гордость — это хороший фундамент для размышлений о будущего и его проектирования», — подчеркнул руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Большинство посетителей узнали на выставке что-то новое, а также они отметили высокое качество проведенных мероприятий. 85% участников опроса заявили, что им очень понравилось содержание павильонов и они будут рекомендовать посетить их знакомым.

Отмечается, что значительная часть людей приходит на выставку именно по рекомендациям, а более 14% опрошенных посетили это место уже второй раз.

«Очень высокая осведомленность, очень высокий интерес к этому мероприятию. Люди находят здесь ответ по поводу образа будущего», — прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Эксперты отмечают, что выставка-форум «Россия» стала заметным событием в политической и культурной жизни страны. Люди считают, что таким образом каждый регион смог напомнить и заявить о себе.

Теперь в студии ЭИСИ будут собирать экспертизу по событийному ряду выставки и общественно-политической повестке. Также ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты здесь будут анализировать важные события, которые происходят в жизни России.