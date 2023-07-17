Молоко и мясо: лучших сельхозживотных выбрали на выставке «AGRO.PRO-2023» в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Лучших представителей мясного и молочного стада республики выбрали на выставке «AGRO.PRO-2023» в Удмуртии. В рамках агропромышленного форума состоялся ежегодный смотр-конкурс племенных сельхозживотных, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Напомним, в минувшую субботу в селе Первомайский Завьяловского района состоялась сельскохозяйственная выставка «AGRO.PRO-2023». В рамках форума прошла презентация новейших машин, агрегатов и оборудования для агропромышленного комплекса, выставка достижений пищевой промышленности и селекции республики.

Центральным мероприятием выставки стал XXXIX республиканский смотр-конкурса крупного рогатого скота. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства республики вывели на ринг более 120 быков и коров.

В итоге эксперты по оценке КРС международного уровня назвали абсолютным чемпионом мясного направления продуктивности быка Шаркан №777, выращенного в крестьянско-фермерском хозяйстве Н. В. Чушъяловой в Малопургинском районе.

Абсолютным чемпионом молочного направления продуктивности стала корова № 12 968, принадлежащая ООО «Мир» Воткинского района.