Национальный музей Удмуртии ждёт масштабное обновление

08:30, 20 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Национальный музей Удмуртии ждёт масштабное обновление
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#национальный музей УР
Источник фото: ИА «Сусанин»
Здание планируется отреставрировать, а экспозицию — осовременить

Ижевск. Удмуртия. В ижевском Доме Дружбы народов прошла стратегическая сессия по развитию Национального музея Удмуртии. Представители власти, музейщики, дизайнеры и туроператоры обсудили, как сделать учреждение современным и привлекательным для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацмузея.

В планах не только отреставрировать здание, но и изменить его содержание, чтобы музей стал местом притяжения и сохранял национальную идентичность.

Участники выделили главные проблемы: отсутствие единой концепции, слабая интеграция в туристические маршруты, нехватка интерактива, комфортных зон отдыха, кафе и понятной навигации. Внутренний двор практически не используется.

При этом музей имеет и свои преимущества. Это и удачное расположение в центре города, и богатые фонды, и сам исторический статус здания. Планируется полное обновление экспозиций с цифровыми технологиями, современный дизайн, создание сувенирной лавки, кафе и концертного зала. 

Итоговые предложения лягут в основу будущей реэкспозиции.

