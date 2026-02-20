Ижевск. Удмуртия. В ижевском Доме Дружбы народов прошла стратегическая сессия по развитию Национального музея Удмуртии. Представители власти, музейщики, дизайнеры и туроператоры обсудили, как сделать учреждение современным и привлекательным для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацмузея.



В планах не только отреставрировать здание, но и изменить его содержание, чтобы музей стал местом притяжения и сохранял национальную идентичность.



Участники выделили главные проблемы: отсутствие единой концепции, слабая интеграция в туристические маршруты, нехватка интерактива, комфортных зон отдыха, кафе и понятной навигации. Внутренний двор практически не используется.



При этом музей имеет и свои преимущества. Это и удачное расположение в центре города, и богатые фонды, и сам исторический статус здания. Планируется полное обновление экспозиций с цифровыми технологиями, современный дизайн, создание сувенирной лавки, кафе и концертного зала.



Итоговые предложения лягут в основу будущей реэкспозиции.