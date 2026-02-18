Ижевск. Удмуртия. Свет увидел сборник историй Зульфии Мимидиминовой, созданных на основе удмуртского фольклора. Книга «Путешествие в сказочный мир Удмуртии» выпущена в рамках проекта регионального союза журналистов.

На страницах книги оживают герои древних легенд и мифов, передающие мудрость и самобытные традиции народа. Целевой аудиторией сборника являются школьники от 10 до 18 лет, однако он будет интересен как детям, так и взрослым. Доступный язык изложения делает книгу отличным введением в удмуртскую культуру для всех, кто хочет узнать о ней больше.

О дате презентации книги пока не сообщается.