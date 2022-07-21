Михаил Мишустин оценил новые образцы ижевских станков

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Удмуртию посетил концерн «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В настоящее время на предприятии работают около 9 тыс. сотрудников, при этом имеется еще порядка 600 вакансий.

«Тема занятости в республике находится на моем личном контроле, и для нас очень важно, что такие крупные предприятия открывают вакансии и готовы самостоятельно выращивать кадры. За прошедший год предприятие провело восемь ярмарок вакансий в районах республики. Сегодня, напомню, у нас 5,5 тысяч безработных – это один из наименьших показателей в ПФО, которого мы достигли в том числе за счет подобной инициативы», - рассказал Александр Бречалов.

Как отметил в ходе визита премьер-министр, «Калашников» известен не только продукцией военного назначения. Михаилу Мишустину показали мониторинговые системы, токарно-винторезные станки, специальные станки, новые инструменты, продукцию экспериментального электронного производства и другое.

«Вы освоили технологию литья под давлением, которая является альтернативой традиционным методам обработки материалов, и это – крайне важное направление, потому что сложные геометрические формы можно будет изготовлять в сжатые сроки. Хорошо, что вы совместно с Минпромторгом делаете программу НИОКРов, и, что очень важно, занимаетесь станкостроением. «Гордимся нашей работой» - этот лозунг для вас очень правильный», - добавил Мишустин.

Одно из интересных направлений концерна - проект выпуска донных станций для сейсморазведки на шельфе. Станции способны работать на глубине до 3 км. В год предприятие может собирать их около 10 тыс.

«С 2014 года из-за санкций США и ЕС в Россию не поставляются зарубежные донные станции, поэтому геологоразведочные компании России вынуждены либо использовать остатки парка зарубежного оборудования, либо закупать его по обходным схемам, либо осуществлять работы устаревшим, менее точным и более дорогим способом 2D-разведки. Наши донные станции гарантируют значительное повышение точности геологической картины местности», - рассказал президент концерна Алан Лушников.

О стремлениях предприятия и дальше двигаться в сторону диверсификации говорят цифры. За первые 6 месяцев 2022 года объем гражданской продукции концерна составил 1,3 млрд рублей, тогда как за весь 2021 год цифра достигала 1,7 млрд рублей. Как добавил Лушников, в ближайшие годы «Калашников» намерен увеличить выпуск продукции гражданского назначения.

Напомним, Михаил Мишустин высоко оценил потенциал предприятий Удмуртии в сфере импортозамещения.