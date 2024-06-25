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Ижевск направил в войска партию барражирующих боеприпасов «КУБ»

16:55, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск направил в войска партию барражирующих боеприпасов «КУБ»
16:55, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#СВО
Фото: zala-aero.com
1193
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Опережающая отгрузка выполнена в рамках гособоронзаказа.

Ижевск. Удмуртия. Ижевское производство концерна «Калашников» направило в войска партию управляемых барражирующих боеприпасов «КУБ». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Комплекс «КУБ» производится совместно с НПО «Ижевские беспилотные системы». Массовое производство различных изделий удалось нарастить благодаря увеличению рабочих площадей в 2024 году.

Напомним, в 2023 году «Калашников» на 100% выполнил госконтракт на поставку беспилотников «КУБ».

16:55, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#СВО