Ижевск направил в войска партию барражирующих боеприпасов «КУБ»

Ижевск. Удмуртия. Ижевское производство концерна «Калашников» направило в войска партию управляемых барражирующих боеприпасов «КУБ». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Комплекс «КУБ» производится совместно с НПО «Ижевские беспилотные системы». Массовое производство различных изделий удалось нарастить благодаря увеличению рабочих площадей в 2024 году.

Напомним, в 2023 году «Калашников» на 100% выполнил госконтракт на поставку беспилотников «КУБ».