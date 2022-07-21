Председатель правительства России дал высокую оценку разработкам предприятий Удмуртии в сфере импортозамещения

Ижевск. Удмуртия. Михаил Мишустин высоко оценил потенциал предприятий Удмуртии в сфере импортозамещения. Председатель правительства России познакомился с продукцией ведущих заводов республики.

Напомним, 21 июля глава российского кабмина Михаил Мишустин, его заместитель – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и члены федерального правительства посетили Ижевск с рабочим визитом.

Первой точкой маршрута правительственной делегации стал «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Михаил Мишустин и глава Удмуртии Александр Бречалов побывали на производственной площадке по выпуску медицинского оборудования и посетили выставку продукции передовых предприятий Удмуртии.

На стендах выставки девять производственных компаний Удмуртии презентовали свою продукцию, значительная часть которой способна с успехом заменить зарубежные аналоги на российском рынке. Электротягачи и лифты, радио- и телекоммуникационное оборудование, сверхчистые материалы и уникальные бесшовные трубы из титана, изделия для нефтяной и химической промышленности – огромная линейка выпускаемой в республике продукции может с успехом конкурировать с импортными образцами.

Михаил Мишустин дал высокую оценку той работе, которую проводят предприятий Удмуртии по программе импортозамещения гражданской продукции, а также отметил значительный вклад заводчан в диверсификацию военно-промышленного комплекса страны. «Наращивание качественного производства с локализацией, о которой мы говорим постоянно, — это залог успеха и драйвер для роста нашей экономики», — подчеркнул председатель правительства России.

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наша промышленность быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует уверенный рост. Мы в тройке лидеров в ПФО по росту промышленного производства и первые в округе по темпу роста обрабатывающих производств. Позитивная динамика сохраняется по всем ключевым для нас направлениям. Важно, что вместе с руководителями наших предприятий мы смотрим в одном направлении, и продукция, которую мы сегодня увидели, подтверждает мои слова», – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.