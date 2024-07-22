За полгода ижевский концерн «Калашников» увеличил выручку на 70%

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2024 года ижевский концерн «Калашников» увеличил выручку на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выпуск продукции АО «Концерн «Калашников» также вырос на 50% в сравнении с первым полугодием 2023 года. Рост наблюдается во всех направлениях производства.

В дивизионе станкостроения на 13% увеличились объемы заказов внешних покупателей. Станков 250ИТВМ собрали в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в дивизионе спецтехники отгрузки в рамках гособоронзаказа выполнены на 100%.

В рамках модернизации обновляется парк станков во всех подразделениях, открываются новые автоматические участки, а также идет плановая реконструкция социально-бытовых помещений для сотрудников.