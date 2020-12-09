В Удмуртии по итогам 2020 года ожидается спад промышленного производства на 2,8%

За 9 месяцев 2020 года индекс промпроизводства уже составил 97,6%, а по итогам года прогнозируется 97,2%.

Ижевск. Удмуртия. Индекс промышленного производства в Удмуртии за 9 месяцев 2020 года составил 97,6%. По итогам года ожидается 97,2%. Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарёва сообщает пресс-служба республиканского госсовета.

Кроме того, индекс промышленного производства в республике составил 97,6%, в то время как общероссийский, по данным Росстата, 95,5%. За январь-август 2020 года предприятия Удмуртии отгрузили собственной продукции на 400 млрд рублей, по итогам всего года планируется достичь 97,2%, а суммы отгрузки — 658 млрд рублей.

Сейчас республика является одним из лидеров в России по производству медицинских масок, а 12 компаний региона за время пандемии коронавируса начали выпускать антисептики.