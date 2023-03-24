В России учредили медаль «За храбрость»

Москва. Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость». Как передают «Известия», соответствующий указ главы государства опубликовали в четверг, 23 марта.

Исходя из положения о награде, медалью «За храбрость» награждаются граждане России за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов страны, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.

Медалью могут наградить и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Она имеет две степени. Награждение ею может быть произведено посмертно.

В очерёдности наградной системы России медаль встала на третье место — перед ней идут медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу»; после медали «За храбрость» следует медаль Суворова. Таким образом, носиться медаль должна на левой стороне груди, располагаясь после медали «За отвагу».

Из описания награды следует, что на лицевой стороне медали расположено рельефное изображение равноконечного креста с расширяющимися, вогнутыми по сторонам и закруглёнными концами, между которыми помещены два перекрещивающихся меча. В центре креста — круглый медальон с узкой выпуклой каймой. В поле медальона — рельефное изображение герба России. Вверху медали по окружности расположена надпись «ЗА ХРАБРОСТЬ». Внизу медали по окружности — рельефное изображение лавровой и дубовой ветвей. На обороте внизу — номер медали. Пятиугольная колодка обтянута шёлковой муаровой лентой. Правая её сторона — цвета ордена Мужества, левая сторона — цвета ордена Святого Георгия.

Отметим, что медаль «За храбрость» уже существовала в нашей стране. Во времена Российской Империи существовало несколько типов таких наградных медалей. Их последовательно учреждали: в 1807 году для воинов иррегулярных войск и военизированных формирований (казаки, ополченцы, милицейские, полицейские), не имеющих офицерских и классных чинов; в 1878 году для нижних чинов погранстражи и содействующих ей подразделений армии и флота; в 1913 году для нижних чинов армии и флота в виде медали, причисляемой к Военному ордену Святого Георгия. В отличие от Георгиевского креста она выдавалась и гражданским лицам, проявившим себя в бою.