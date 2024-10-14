Спортсмены из Удмуртии взяли золото на Кубке России по велоспорту-тандем

Москва. Спортсмены из Удмуртии выиграли Кубок России по велоспорту-тандем. Об этом пишет удмуртское отделение Всероссийской федерации спорта слепых.

Соревнования прошли с 10 по 15 октября в Москве. Удмуртию представляли Илья Загибалов и Александр Горюшин.

Отметим, что велоспорт-тандем — это вид спорта для слепых и слабовидящих. В соревновании участвуют парами, видящий «пилот» сидит на велотандеме спереди, а спортсмен с нарушением зрения располагается сзади.

Спортсмены из Удмуртии отлично показали себя на соревновании и взяли золото на треке в гонке преследования на 4 км.

«Это не просто победа — это результат упорных тренировок, командной работы и веры в себя. Мы рады, что Загибалов Илья и Горюшин Александр смогли показать всё, на что способны. Ребята, вы настоящие чемпионы», — отмечают члены удмуртского отделения Всероссийской федерации спорта слепых.

Больше об этом виде спорта можно узнать в нашем видео.