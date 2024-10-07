Спортсмен из Удмуртии взял серебро на Кубке России по спортивному туризму

Йошкар-Ола. Марий-Эл. Житель Удмуртии завоевал медаль на Кубке России по спортивному туризму (18+). Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии.

Соревнования прошли в Республике Марий-Эл. В них участвовали 45 спортсменов из 10 регионов России.

Житель Удмуртии Евгений Филатов стал серебряным призером соревнований в дисциплине «северная ходьба». Его опередил участник из Нижегородской области Сергей Кошелев. Бронзу взял Денис Погорелов из Липецкой области.