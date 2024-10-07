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Спортсмен из Удмуртии взял серебро на Кубке России по спортивному туризму

17:40, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсмен из Удмуртии взял серебро на Кубке России по спортивному туризму
17:40, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Удмуртия\n#спорт\n#медали\n#ходьба
Фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии
226
0

Евгений Филатов показал себя в дисциплине «северная ходьба».

Йошкар-Ола. Марий-Эл. Житель Удмуртии завоевал медаль на Кубке России по спортивному туризму (18+). Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии. 

Соревнования прошли в Республике Марий-Эл. В них участвовали 45 спортсменов из 10 регионов России. 

Житель Удмуртии Евгений Филатов стал серебряным призером соревнований в дисциплине «северная ходьба». Его опередил участник из Нижегородской области Сергей Кошелев. Бронзу взял Денис Погорелов из Липецкой области.  

17:40, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Удмуртия\n#спорт\n#медали\n#ходьба