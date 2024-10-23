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Две фигуристки из Удмуртии взяли золото на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

12:20, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Две фигуристки из Удмуртии взяли золото на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию
12:20, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
810
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#фигурное катание\n#медали
Источник фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
810
0

Девушки являются воспитанницами спортшколы по фигурному катанию на коньках Ледового дворца «Ижсталь».

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены Удмуртии завоевали золотые медали на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. 

Состязания, посвящённые государственности Удмуртии, прошли в Ижевске с 15 по 18 октября. За медали боролись более 200 фигуристов-одиночников и танцоров из 46 регионов России. Воспитанницы спортивной школы по фигурному катанию на коньках Ледового дворца «Ижсталь» оказались в числе победителей.

Камилла Шарафутдинова из Ижевска вместе со своим партнером из Москвы Родионом Мурасалимовым завоевали золотую медаль в танцах на льду. Они соревновались с другими кандидатами в мастера спорта в возрастной категории — юниорки (13-19 лет) и юниоры (13-21 год). 

А в одиночном катании среди кандидатов в мастера спорта в возрастной категории «юниорки» (13-19 лет) лучшей стала уроженка Удмуртии Юлиана Черенева. 

12:20, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
810
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#фигурное катание\n#медали