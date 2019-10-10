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«Мама не разрешает»: в дзержинском ЗАГС с юмором ответили на вопрос полиции о детях фигуранта дела

18:10, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
«Мама не разрешает»: в дзержинском ЗАГС с юмором ответили на вопрос полиции о детях фигуранта дела
18:10, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
137
0
#дети\n#Нижегородская область\n#шутка
Фото: vk.com/lenorman_club
137
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Правоохранителей интересовали причины бездетности.

Дзержинск. Нижегородская область. Сотрудники ЗАГС в Дзержинске с юмором ответили на запрос полиции. Об этом пишет «Ридус».

В частности, правоохранители хотели узнать о наличии у интересовавшего их гражданине детей, а если их нет, то почему.

В ЗАГСе смогли лишь предложить варианты причин бездетности мужчины. Среди них нетрадиционная сексуальная ориентация, защищенные половые контакты, отсутствие сексуального партнера, «так исторически сложилось», «по воле Божьей», «мама не разрешает» и другие.

Для уточнения информации ЗАГС посоветовал обратиться к мужчине лично.

18:10, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
137
0
#дети\n#Нижегородская область\n#шутка

 

 

 


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