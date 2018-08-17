Минстрой насчитал более 34 тыс обманутых дольщиков

Самыми проблемными регионами являются Челябинская и Свердловская области.

Москва. В России 34 085 граждан включены в реестр обманутых дольщиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Всего по стране насчитали 880 проблемных объектов, по которым заключено более 90 тыс. договоров долевого участия.

Самыми проблемными регионами Якушев назвал Челябинскую и Свердловскую области, где сосредоточено 83% проблемных строек.

Однако в 17 субъектах России обманутых дольщиков нет.

За первые шесть месяцев из реестра был исключен 21 объект. До 2019 года из списка проблемных планируют убрать еще 37.

Всего в России насчитывают около 200 тыс. обманутых семей. В это число входят не только обманутые дольщики, но и дольщики, застройщики домов которых признаны банкротами.

По данным единого реестра застройщиков, В России насчитали более 13 млн кв. м строительства, вызывающих опасения у дольщиков.