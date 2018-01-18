  • $ 56.39 ↑
  • € 69.02 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пермские врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших во время драки в школе

      10:00, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:00, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      303
      0
      #дети\n#здоровье\n#драка\n#Пермь\n#школа\n#больницы\n#травматизм\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      303
      0

      Одного из школьников перевели в дневной стационар, другого – отправили на обследование в Москву.

      Пермь. В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате драки в школе №127.  Как сообщили в пресс-службе ведомства, школьники идут на поправку.  

      По данным Минздрава, семеро детей находятся вместе с родителями в Краевой детской клинической больнице в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, накануне одного из пациентов перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение.  

      Еще одного маленького пациента медики решили лечить амбулаторно. На протяжении некоторого времени он будет посещать дневной стационар.  

      Кроме того, в Москву отправили четвероклассника, которому во время драки травмировали глаз. Он будет проходить обследование в Научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца.  

      Также в пермском Минздраве подчеркнули, что улучшилось состояние педагога школы – Натальи Шагулиной. Несмотря на то, что она продолжает находиться в реанимации Городской клинической больницы №4 на искусственной вентиляции легких, врачи говорят о положительной динамике.  

      Зачинщики драки, которых накануне суд арестовал на два месяца, переведены в отделение сосудистой хирургии. Медики сообщают, что их состояние стабилизировалось, однако пока не называют дату выписки, после которой подростков переведут в СИЗО.    

      Напомним, драка в пермской школе произошла 15 января. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса. 

      10:00, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      303
      0
      #дети\n#здоровье\n#драка\n#Пермь\n#школа\n#больницы\n#травматизм\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      12:29, 17 января, 2018
      6222

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      5969
      12:43, 13 января, 2018

      Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

      4965
      11:48, 17 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      4735
      09:31, 15 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      4251
      15:10, 17 января, 2018

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      10:45, 15 января, 2018
      1019

      В Перми следователи возбудили уголовное дело после нападения на школу

      988
      13:10, 15 января, 2018

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      934
      11:25, 16 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      899
      10:16, 13 января, 2018

      В Москве после скандала с VIP-камерами в «Матросской тишине» уволили замначальника тюрьмы

      867
      11:58, 11 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      5951

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      1084
      14:52, 16 января, 2018

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      1004
      12:00, 14 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      975
      15:52, 13 января, 2018

      Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

      933
      16:16, 15 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: хлопок газа в многоэтажке Ижевска и дефицит школ

      17 января, 2018

      Спасатели Ижевска готовятся к крещенским купаниям

      17 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на дороге Можга Вавож

      17 января, 2018