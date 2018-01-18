Пермские врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших во время драки в школе

Одного из школьников перевели в дневной стационар, другого – отправили на обследование в Москву.

Пермь. В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате драки в школе №127. Как сообщили в пресс-службе ведомства, школьники идут на поправку.

По данным Минздрава, семеро детей находятся вместе с родителями в Краевой детской клинической больнице в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, накануне одного из пациентов перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Еще одного маленького пациента медики решили лечить амбулаторно. На протяжении некоторого времени он будет посещать дневной стационар.

Кроме того, в Москву отправили четвероклассника, которому во время драки травмировали глаз. Он будет проходить обследование в Научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца.

Также в пермском Минздраве подчеркнули, что улучшилось состояние педагога школы – Натальи Шагулиной. Несмотря на то, что она продолжает находиться в реанимации Городской клинической больницы №4 на искусственной вентиляции легких, врачи говорят о положительной динамике.

Зачинщики драки, которых накануне суд арестовал на два месяца, переведены в отделение сосудистой хирургии. Медики сообщают, что их состояние стабилизировалось, однако пока не называют дату выписки, после которой подростков переведут в СИЗО.

Напомним, драка в пермской школе произошла 15 января. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса.