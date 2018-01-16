СМИ: РЖД разрешит детям старше 10 лет ездить в поездах без сопровождения родителей

При этом ребенок во время путешествия будет находиться под присмотром проводника.

Москва. ООО «РЖД» планируют разрешить детям старше 10 лет ездить в поездах дальнего следования без родителей или сопровождающих. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

По его словам, РЖД разрабатывает новую услугу для пассажиров. Согласно проекту, дети старше 10 лет будут находиться в поезде под присмотром одного из проводников. При этом в конце путешествия проводник будет обязан передать ребенка доверенному лицу.

Отмечается, что такая услуга будет платной, а ввести ее планируют в 2018 году. «Сейчас мы изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению» - рассказал глава ФПК.

Напомним, в настоящее время в поездах дальнего следования дети не могут путешествовать отдельно от родителей. Самостоятельно ребенок может ездить только в том случае, если он едет на отдых или на соревнования в составе организованной группы, где есть ответственный за его безопасность сопровождающий.