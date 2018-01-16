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      СМИ: РЖД разрешит детям старше 10 лет ездить в поездах без сопровождения родителей

      09:58, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:58, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      209
      0
      #дети\n#общество\n#РЖД\n#услуги\n#пассажирские перевозки\n#поезда
      Фото: vk.com/rzd_official
      209
      0

      При этом ребенок во время путешествия будет находиться под присмотром проводника.

      Москва. ООО «РЖД» планируют разрешить детям старше 10 лет ездить в поездах дальнего следования без родителей или сопровождающих. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.  

      По его словам, РЖД разрабатывает новую услугу для пассажиров. Согласно проекту, дети старше 10 лет будут находиться в поезде под присмотром одного из проводников. При этом в конце путешествия проводник будет обязан передать ребенка доверенному лицу.  

      Отмечается, что такая услуга будет платной, а ввести ее планируют в 2018 году. «Сейчас мы изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению» - рассказал глава ФПК.  

      Напомним, в настоящее время в поездах дальнего следования дети не могут путешествовать отдельно от родителей. Самостоятельно ребенок может ездить только в том случае, если он едет на отдых или на соревнования в составе организованной группы, где есть ответственный за его безопасность  сопровождающий. 

      09:58, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      209
      0
      #дети\n#общество\n#РЖД\n#услуги\n#пассажирские перевозки\n#поезда

       

       

       

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