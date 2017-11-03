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      В России увеличат «потолок» выплат по больничным и декретам

      11:55, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:55, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      325
      0
      #дети\n#женщины\n#пособия\n#социальная политика\n#Минтруд России
      Фото: pixabay.com
      325
      0

      Правда, это коснется только тех, кто получал высокие зарплаты.  

      Москва. Максимальный размер больничных, пособий по беременности и родам в 2018 году увеличится. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минтруде РФ. 

      В частности, те, кто ушел в декретный отпуск с высокооплачиваемой работы (порядка 63 тысяч рублей в месяц в 2017 году), смогут получать больше на 3,5 тысячи рублей – максимум до 61 375 рублей в месяц. До такой же величины вырастет в будущем году верхняя планка больничных для высокооплачиваемых сотрудников. 

      Максимальный размер выплат в отпуске по уходу за ребенком в 2018 году составит для работающих женщин 24 503 рубля. 

      Если женщина в 2017-2016 годах получала «минималку», либо была оформлена на предприятии, но не работала в связи с отпуском по уходу за предыдущим ребенком, она может рассчитывать только на минимальное пособие. По беременности и родам за весь период оно составит 35 921 рубль, по уходу за ребенком - 3 120 рублей в месяц.

      11:55, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      325
      0
      #дети\n#женщины\n#пособия\n#социальная политика\n#Минтруд России

       

       

       

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