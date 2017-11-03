В России увеличат «потолок» выплат по больничным и декретам

Правда, это коснется только тех, кто получал высокие зарплаты.

Москва. Максимальный размер больничных, пособий по беременности и родам в 2018 году увеличится. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минтруде РФ.

В частности, те, кто ушел в декретный отпуск с высокооплачиваемой работы (порядка 63 тысяч рублей в месяц в 2017 году), смогут получать больше на 3,5 тысячи рублей – максимум до 61 375 рублей в месяц. До такой же величины вырастет в будущем году верхняя планка больничных для высокооплачиваемых сотрудников.

Максимальный размер выплат в отпуске по уходу за ребенком в 2018 году составит для работающих женщин 24 503 рубля.

Если женщина в 2017-2016 годах получала «минималку», либо была оформлена на предприятии, но не работала в связи с отпуском по уходу за предыдущим ребенком, она может рассчитывать только на минимальное пособие. По беременности и родам за весь период оно составит 35 921 рубль, по уходу за ребенком - 3 120 рублей в месяц.