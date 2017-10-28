Сергей Шнуров подарил бездомной пенсионерке деньги на квартиру

Женщина уже заселилась в новую квартиру в двухэтажном доме.

Брянская область. Известный музыкант Сергей Шнуров подарил деньги на квартиру бездомной пенсионерке. Как пишут Вести, 79-летняя женщина из поселка Лопандино Брянской области 27 лет прожила в неотапливаемой конюшне, построенной в XIX веке.

Шнур передал 500 тыс. рублей сотрудникам телевизионной программы, в которой рассказали о судьбе пенсионерки. Родственники старушки добавили 60 тысяч рублей, в результате удалось купить квартиру.

Пенсионерка Нина Макеева уже заселилась в новую квартиру в двухэтажном доме.

Это не первый случай, когда лидер группировки «Ленинград» помогает незнакомым людям. Например, весной этого года Шнуров вместе с другими артистами принимал участие в благотворительном фотопроекте, а деньги, вырученные от него, пошли на помощь людям с синдромом Дауна.