В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО

Возмещение по договору будет осуществляться в виде ремонта транспортного средства.

Москва. В России вступают в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), которые подразумевают приоритет натуральных выплат перед денежными. Правила начинают действовать с пятницы, 28 апреля, сообщают «Известия».

Согласно новым правилам, при покупке полиса ОСАГО или оформлении заявления на выплату автовладельцу будет предоставлен список станций технического обслуживания (СТО). В одной из СТО по выбору клиента может быть отремонтирован автомобиль. Однако автосервис не должен находиться дальше 50 км от места дорожной аварии или места жительства владельца транспортного средства.

По новым правилам срок ремонта машины по ОСАГО не должен превышать 30 рабочих дней. В случае просрочки ремонтная компания будет выплачивать штраф в размере 0,5% от суммы возмещения за каждый день.

Гарантия по ремонту составит 6 месяцев, на покрасочные и кузовные работы – год.