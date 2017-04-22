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      Минфин России поддержал идею о введении налога на доходы с депозитов

      13:52, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      13:52, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      178
      0
      #налоги\n#общество\n#финансы и деньги
      Фото: susanin.news
      178
      0

      Пока предложение ввести НДФЛ с процентов по депозитам не вносится.

      Москва. Министерство финансов России поддержало идею о введении налога на доходы с депозитов. Как пишет Life, об этом сказал замглавы ведомства Илья Трунин.

      «Я не могу найти рациональных объяснений, почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты — даже ниже средних 20 тыс. рублей, 15 тыс., 10 тыс., — с них удерживается налог на доходы физических лиц. А если человек получает миллион рублей в год процентов примерно (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов», - цитирует издание его слова.

      Заместитель министра финансов также добавил, что пока предложение ввести НДФЛ с процентов по депозитам не вносится, но об этом могут заговорить представители других ведомств.

      Минфин России уже выступал с подобными заявлениями. В прошлом году заместитель главы Минфина Алексей Моисеев уже рассказывал о возможности появления такой инициативы.

      13:52, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      178
      0
      #налоги\n#общество\n#финансы и деньги
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