Минфин России поддержал идею о введении налога на доходы с депозитов

Пока предложение ввести НДФЛ с процентов по депозитам не вносится.

Москва. Министерство финансов России поддержало идею о введении налога на доходы с депозитов. Как пишет Life, об этом сказал замглавы ведомства Илья Трунин.

«Я не могу найти рациональных объяснений, почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты — даже ниже средних 20 тыс. рублей, 15 тыс., 10 тыс., — с них удерживается налог на доходы физических лиц. А если человек получает миллион рублей в год процентов примерно (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов», - цитирует издание его слова.

Заместитель министра финансов также добавил, что пока предложение ввести НДФЛ с процентов по депозитам не вносится, но об этом могут заговорить представители других ведомств.

Минфин России уже выступал с подобными заявлениями. В прошлом году заместитель главы Минфина Алексей Моисеев уже рассказывал о возможности появления такой инициативы.