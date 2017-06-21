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      Михаил Бабич в рамках рабочего визита посетит Мордовию

      09:12, 21 июня, 2017
      Новичок
      09:12, 21 июня, 2017
      Новичок
      228
      0
      #строительство\n#Мордовия\n#Михаил Бабич\n#Бабич\n#совещание\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО\n#Саранск\n#визит
      Фото: pfo.gov.ru
      228
      0

      Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе запланирована на 21 и 22 июня.

      Саранск. Полномочный представитель представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич находится с рабочим визитом в Мордовии. В рамках официальной встречи с руководством республики он посетит объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя.

      Рабочий визит Михаила Бабича в Мордовии продлится до 22 июня. В этот день запланировано его участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам – уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

      Помимо этого отмечается, что полномочный представитель посетит предприятия агропромышленного комплекса и проведет совещание по вопросам развития АПК и перерабатывающей промышленности республики. 

      09:12, 21 июня, 2017
      Новичок
      228
      0
      #строительство\n#Мордовия\n#Михаил Бабич\n#Бабич\n#совещание\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО\n#Саранск\n#визит

       

       

       

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