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Не менее 8 жителей Белгорода пострадали при обстреле города ВСУ

11:03, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Не менее 8 жителей Белгорода пострадали при обстреле города ВСУ
11:03, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#губернатор\n#ракеты\n#пострадавшие\n#пожар\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
46
0

Огонь велся из РСЗО Vampire.

Белгород. Белгородская область. Атаке ВСУ вновь подвергся Белгород. Известно о 8 пострадавших, пишет Лента.ру со ссылкой на главу области Вячеслава Гладкова.

По данным Mash, город обстреляли из реактивной системы залпового огня Vampire. 

Губернатор рассказал в своем видеообращении, что раненых доставили в медучреждения. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней тяжести. 

Сообщается также о пожаре в частном доме (открытое горение уже потушено). Кроме того, загорелись более 15 автомобилей. Повреждено остекление в 21 многоквартирном доме и 4 частных домах, добавил Гладков.

11:03, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#губернатор\n#ракеты\n#пострадавшие\n#пожар\n#военные\n#спецоперация\n#СВО