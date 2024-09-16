Не менее 8 жителей Белгорода пострадали при обстреле города ВСУ

Белгород. Белгородская область. Атаке ВСУ вновь подвергся Белгород. Известно о 8 пострадавших, пишет Лента.ру со ссылкой на главу области Вячеслава Гладкова.

По данным Mash, город обстреляли из реактивной системы залпового огня Vampire.

Губернатор рассказал в своем видеообращении, что раненых доставили в медучреждения. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней тяжести.

Сообщается также о пожаре в частном доме (открытое горение уже потушено). Кроме того, загорелись более 15 автомобилей. Повреждено остекление в 21 многоквартирном доме и 4 частных домах, добавил Гладков.