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Разъяренный бык забодал человека во время традиционного праздника в Испании

17:16, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Разъяренный бык забодал человека во время традиционного праздника в Испании
17:16, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Испания\n#происшествие\n#традиции\n#животные\n#травмы\n#гибель человека\n#трагедия\n#бык
Фото: pxhere.com
67
0

Еще одному зрителю животное проткнуло рогами ноги.

Ла-Побла-де-Фарнальс. Испания. Трагедией обернулся традиционный забег с быками на фольклорном фестивале в Испании. Животное насмерть забодало мужчину, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание ABC.

Забег с быками Bous al carrer проводится ежегодно в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс провинции Валенсия. Один из зрителей, 61-летний мужчина, оказался на пути агрессивного травоядного. Пострадавшего экстренно прооперировали в больнице, однако травмы оказались слишком тяжелыми, пациент скончался.

Сообщается еще об одном мужчине, которому бык проткнул ноги своими рогами. Ему также оказали медицинскую помощь, состояние оценивается как стабильное.

Напомним, в апреле 2023 года бодливая корова на вольном выпасе устроила переполох на окраине Хабаровска.

17:16, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Испания\n#происшествие\n#традиции\n#животные\n#травмы\n#гибель человека\n#трагедия\n#бык