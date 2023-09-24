Разъяренный бык забодал человека во время традиционного праздника в Испании

Ла-Побла-де-Фарнальс. Испания. Трагедией обернулся традиционный забег с быками на фольклорном фестивале в Испании. Животное насмерть забодало мужчину, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание ABC.

Забег с быками Bous al carrer проводится ежегодно в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс провинции Валенсия. Один из зрителей, 61-летний мужчина, оказался на пути агрессивного травоядного. Пострадавшего экстренно прооперировали в больнице, однако травмы оказались слишком тяжелыми, пациент скончался.

Сообщается еще об одном мужчине, которому бык проткнул ноги своими рогами. Ему также оказали медицинскую помощь, состояние оценивается как стабильное.

Напомним, в апреле 2023 года бодливая корова на вольном выпасе устроила переполох на окраине Хабаровска.