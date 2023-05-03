В Крыму предотвратили покушения на руководителей региона

Симферополь. Крым. Теракты в отношении чиновников, а также на объектах транспорта пресекли в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Убийства и диверсии готовила тщательно законспирированная группа Главного управления разведки Минобороны Украины. Ее деятельность курировал замглавы офиса президента соседнего государства Роман Машовец.

Жертвами готовившихся покушений должны были стать глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента республики Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Кроме того, агенты собирались взорвать ряд объектов транспортной инфраструктуры региона.

Задержаны 6 граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.

При обысках у подозреваемых нашли 5 самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества из Великобритании, электрические и радиоуправляемые детонаторы, приборы для слежки, а также средства связи с кураторами.

Установлено, что взрывчатку в Крым доставили через организованный украинскими спецслужбами канал контрабанды. Он проходил из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию. Грузы прятали в бытовых электроплитах.

Задержанные дают признательные показания, добавили в ФСБ.