В России создадут федеральный реестр долгостроев

На их завершение могут быть выделены средства из госбюджета.
Москва. Федеральный реестр долгостроев предложил создать председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.
«Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина отметил, что в числе таких объектов немало больниц, поликлиник, детсадов и других объектов социальной инфраструктуры, необходимых для граждан. Создание реестра позволит решить судьбу многих долгостроев с учетом специфики каждого, пояснил премьер.