Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

В 2019 году добыча составила 560,2 млн тонн.

Москва. Россия в 2019 году установила постсоветский рекорд по добыче нефти. Об этом пишет Российская Газета со ссылкой на ТАСС.

В прошлом году добыча составила 560,2 млн тонн, превысив показатели прежних лет, когда цифра была на максимуме с начала постсоветского времени. Так, в 2018 году это было 556 млн тонн.

Нефтяная промышленность СССР установила рекорд по добыче нефти и конденсата в 1987 году. Тогда она составила 569,5 миллиона тонн. Однако позднее цифры начали снижаться и к 1996 году упала до 303 млн тонн.