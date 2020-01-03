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Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

10:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
10:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
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#нефть\n#Россия
Фото: pexels.com
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В 2019 году добыча составила 560,2 млн тонн.

Москва. Россия в 2019 году установила постсоветский рекорд по добыче нефти. Об этом пишет Российская Газета со ссылкой на ТАСС.

В прошлом году добыча составила 560,2 млн тонн, превысив показатели прежних лет, когда цифра была на максимуме с начала постсоветского времени. Так, в 2018 году это было 556 млн тонн.

Нефтяная промышленность СССР установила рекорд по добыче нефти и конденсата в 1987 году. Тогда она составила 569,5 миллиона тонн. Однако позднее цифры начали снижаться и к 1996 году упала до 303 млн тонн.

10:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
50
0
#нефть\n#Россия

 

 

 


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