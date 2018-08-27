Бывший вице-губернатор Курской области получил 2 года строгого режима за взятку в виде гаража

Также приговор был вынесен причастным к делу.

Курск. Курская область. В Ленинском суде Курска бывшего вице-губернатора области Василия Зубкова приговорили к двум годам колонии строгого режима. Как пишет «Коммерсантъ», экс-чиновника обвинили во взяточничестве на сумму 1,3 млн рублей.

Зубков заплатит штраф, равный размеру взятки.

Напомним, что Василий Зубков был задержан в июне 2017 года. В качестве взятки от строительной компании чиновник получил гараж. Таким образом учредитель фирмы Александр Филимонов хотел получить разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, построенного с нарушениями.

Бизнесмен Филимонов также получил 2 года строго режима.

Кроме того, приговор вынесли посредникам Андрею Занину и Наталье Кретовой. Первый получил два года лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Кретова заплатит 500 тыс. рублей штрафа.