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      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:50, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      158
      0
      #кино\n#кинематограф\n#актеры\n#знаменитости
      Фото: twitter.com
      158
      0

      Известность ей принесли роли в кинолентах «Большая перемена» и «Верные друзья».

      Москва. На 90-м году ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. 

      Многим поколениям зрителей она известна по ролям в таких фильмах как: «Верные друзья», «Трое вышли из леса», «Каждый вечер в одиннадцать» и «Большая перемена». 

      Большую часть жизни артистка посвятила театру-студии «Киноактер», где работала более 40 лет. На сцене она играла в таких спектаклях как: «Дядюшкин сон», «У опасной черты», «Простушка и воспитанная», «Суровое поле», «Третье поколение», «Ах, сердце», «Целуй меня, Кэт!» и «Восемь женщин». 

      09:50, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      158
      0
      #кино\n#кинематограф\n#актеры\n#знаменитости

       

       

       

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