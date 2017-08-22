Известность ей принесли роли в кинолентах «Большая перемена» и «Верные друзья».

Москва. На 90-м году ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Многим поколениям зрителей она известна по ролям в таких фильмах как: «Верные друзья», «Трое вышли из леса», «Каждый вечер в одиннадцать» и «Большая перемена».

Большую часть жизни артистка посвятила театру-студии «Киноактер», где работала более 40 лет. На сцене она играла в таких спектаклях как: «Дядюшкин сон», «У опасной черты», «Простушка и воспитанная», «Суровое поле», «Третье поколение», «Ах, сердце», «Целуй меня, Кэт!» и «Восемь женщин».